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Catoira 

Catoira acoge este viernes una charla sobre San Cibrán de Dimo, “o santiño que cura o reuma”

Será a las 20:00 horas en la sala Celso Emilio con la apasionada del arte rupestre y de la historia local, Cristina Escaloni

Fátima Pérez
18/05/2026 16:00
Capilla de San Cibrán
Capilla de San Cibrán
Cedida
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La sala Celso Emilio de Catoira acogerá este viernes a las 20:00 horas una charla sobre San Cibrán de Dimo, “o santiño milagreiro que cura o reuma”. La charla será conducida por Cristina Escaloni, una apasionada del arte rupestre y de la historia local y lo hará, precisamente, solo un par de días antes de celebrar la Romaría Campestre de San Cibrán.

La campana de la Capilla de San Cibrán

San Cibrán de Dimo recupera su campana, una pieza del año 52 abandonada en la capilla

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Escaloni pondrá en valor todos los petroglifos y caminos naturales que se encuentran en el entorno como el dintel de la puerta del pórtico, una inscripción grabada en una cruz, la historia de la ermita, entre otros. También se contará la historia de la campana recuperada después de medio siglo para la romería.

Propósito: encontrar el Santo

El propósito, tal y como explica Cristina, es “rescatar a memoria das e dos asistentes e así recuperar máis historias”. Además, también se busca encontrar un antiguo “santiño pequeno” que después de cada misa en la capilla el cura utilizaba para golpear el lugar del cuerpo en el que las personas sentían dolor. La creencia señalaba que este pequeño San Cibrán tenía el poder de aliviar estas dolencias.

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