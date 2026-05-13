El PSOE denuncia el "abandono" de espacios emblemáticos de Catoira y carga contra la gestión de Xoán Castaño

Zonas cubiertas de maleza en Catoira Cedida

La Agrupación Socialista de Catoira denuncia un deterioro "extremo" en el municipio y responsabiliza al alcalde, Xoán Castaño, por provocar que espacios emblemáticos como los molinos de viento o los petroglifos "se afundan nunha decadencia que nunca antes se vira en Catoira".

Los socialistas subrayan que el entorno de los molinos de viento presenta un aspecto "desolador e selvático", con caminos cubiertos por la maleza y estructuras sin mantenimiento. Por su parte, aseguran que los petroglifos, otro de los tesoros patrimoniales de Catoira, permanecen "ocultos" por la falta de limpieza y cuidado del entorno.

En el casco urbano aclaran que la situación no es mejor y denuncian calles invadidas por la vegetación, aceras intransitables y contenedores tirados durante días. Para la agrupación, esta realidad es fruto del resultado de una política municipal basada en la inacción, la improvisación y la "incapacidade manifesta para gobernar".

Falta de visitantes

El portavoz socialista, Alberto García, recuerda que el sector servicios lleva meses advirtiendo de una caída notable de visitantes y menciona también el cierre prolongado del Museo, que estuvo más de medio año sin actividad ni personal, "deixando a quen chega sen información, sen recursos e cun patrimonio que non se pode nin visitar", sentencia García.