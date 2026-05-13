Catoira completará el itinerario peatonal del Paseo das Lombas con un segundo tramo de aceras

Plano del itinerario peatonal entre el núcleo urbano y el CPI Progreso Cedida

El Concello de Catoira anuncia una nueva actuación en el Paseo das Lombas para completar el itinerario peatonal entre el núcleo urbano y el CPI Progreso. Esta obra busca dar continuidad al primer tramo de aceras que se construyó en el pasado ejercicio para mejorar la seguridad vial.

Según explica el alcalde, Xoán Castaño, en esta nueva fase se conectará y completará el itinerario con un nuevo tramo de acera y la reorganización del tráfico rodado en el entorno. El objetivo es separar físicamente los espacios destinados a los vehículos y a los peatones, mejorando la movilidad e incrementando la seguridad en una zona especialmente transitada por alumnado y familias.

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Las obras se localizarán en el cruce formado por la carretera provincial EP-8702 con las calles municipales Paseo das Lombas y Travesía Corredoira ás Lombas, al que se dotará de mejor visibilidad gracias a la nueva señalización horizontal, habilitando también una zona de aparcamiento. En este ámbito se sitúan servicios públicos fundamentales para el municipio como el CPI Progreso, la escuela infantil municipal y el pabellón de deportes, por lo que el gobierno local considera prioritario seguir avanzando en la humanización y ordenación del entorno.

La actuación reorganizará la circulación de los vehículos, estableciendo un único sentido de circulación hacia el colegio en el primer tramo, para reducir el tráfico y favorecer una convivencia más segura entre peatones y vehículos.

Fondos provinciales

Esta nueva fase de obras en el Paseo das Lombas se financiará a través de los fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y cuenta con un presupuesto que supera los 48.000 euros. El primer tramo de más de 110 metros de aceras que se ejecutó en 2025 también contó con fondos de una subvención provincial.