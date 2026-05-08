Catoira proyecta una obra para evacuar aguas residuales por gravedad entre Outeiro y Barral

El proyecto supera los 47.600 euros y busca financiación del Plan + Provincia Cedida

Catoira ampliará la red de alcantarillado entre los lugares de Outeiro da Vila y Barral, un proyecto que supera los 47.600 euros para instalar nuevas canalizaciones que permitirán evacuar las aguas residuales por gravedad y eliminar el bombeo, reduciendo así costes de energía y mantenimiento.

Actualmente la red municipal dispone de una red parcial que requiere impulsar las aguas grises hasta la depuradora mediante la estación de bombeo de Outeiro da Vila, que sufre constantes averías. La nueva actuación permitirá conectar las ramificaciones de saneamiento de la zona de Outeiro con la zona de Barral para evacuar las aguas por gravedad, dejando caer el agua por su propio peso. De esta manera se conseguirá ampliar la cobertura de la infraestructura eliminando el bombeo electromecánico, reduciendo costes, consumo energético y mejorando eficiencia.

Los fondos para estas obras deberán llegar de la Diputación, a la que se remitió el proyecto para su aprobación a través del Plan + Provincia. Además, para ejecutar la actuación será necesario obtener permisos de Augas de Galicia, del propio organismo provincial, de Patrimonio y de la Consellería de Medio Rural.