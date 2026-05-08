Catoira confirma liquidar más de la mitad de las deudas pendientes de pago

Exterior de la Casa Consistorial DA

El Concello de Catoira confirma eliminar más de la mitad de deudas pendientes de pago acumuladas de anos anteriores, adelantando que el presupuesto de 2025 cerrará con remanente positivo y capacidad de generar ahorro. Así, el alcalde, Xoán Castaño, expone que los informes de la contabilidad municipal apuntan a que, por segundo año consecutivo, se cumplirá la regla de gasto.

"Os datos confirman que estamos nunha situación de estabilidade económica", confirma el nacionalista, quien explica que el Concello consiguió reducir la deuda acumulada "de maneira considerable" mejorando la gestión y conteniendo el gasto.

Recuerda que en 2024 "houbo que pagar moitas facturas arrastradas da xestión do anterior goberno", apuntando que en 2025 vivieron "un cambio de tendencia de 180 graos".

Además, el primer edil destaca su optimismo respecto a los números finales de la liquidación del pasado ejercicio porque, subraya, además de corregir pagos pendientes, se cancelaron tres de los préstamos existentes con entidades bancarias y, gracias al plan de pago a proveedores activado el pasado verano, se eliminó también de raíz la totalidad de las deudas con la mayoría de las empresas acreedores, según explica Castaño.