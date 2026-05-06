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Catoira

El programa de la UVigo con seminarios gratuitos para la población sénior llega a Catoira

Se impartirán en la sala Celso Emilio Ferreiro y comenzarán el próximo 14 de mayo a las 16:30 horas

Fátima Pérez
06/05/2026 07:28
El Concello considera que los servicios son suficientes para atraer población joven, pero la falta de vivienda pasa factura
Todos estos seminarios serán impartidos por el profesorado de la Universidad de Vigo
Gonzalo Salgado
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El programa ‘Mareas de Coñecemento’ promovido por la Universidad de Vigo llegará a la sala Celso Emilio Ferreiro de Catoira entre los meses de mayo y junio con cuatro seminarios gratuitos sobre medio ambiente, salud, prevención de caídas, impuestos y desinformación, para personas mayores de 50 años. Este programa, que nació como una experiencia piloto en 2018, trata de llevar la ciencia y la cultura a la población sénior de la Galicia rural.

El primero de los seminarios será el próximo 14 de mayo a las 16:30 horas para hablar de ‘Contorna natural. Alimentación e saúde’. Por su parte, el jueves 21 de mayo a la misma hora será el turno de ‘Prevención de caídas nas persoas maiores’. Ya en el mes de junio se impartirá el día 4, este a las 16:00 horas, la sesión ‘Como entender os impostos’, y el día 11 a las 16:30 horas ‘Desinformación xeral’.

Todos estos seminarios serán impartidos por el profesorado de la Universidad de Vigo y las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar en el departamento de Servizos Sociais Comunitarios del Concello. 

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