El programa de la UVigo con seminarios gratuitos para la población sénior llega a Catoira

Todos estos seminarios serán impartidos por el profesorado de la Universidad de Vigo Gonzalo Salgado

El programa ‘Mareas de Coñecemento’ promovido por la Universidad de Vigo llegará a la sala Celso Emilio Ferreiro de Catoira entre los meses de mayo y junio con cuatro seminarios gratuitos sobre medio ambiente, salud, prevención de caídas, impuestos y desinformación, para personas mayores de 50 años. Este programa, que nació como una experiencia piloto en 2018, trata de llevar la ciencia y la cultura a la población sénior de la Galicia rural.

El primero de los seminarios será el próximo 14 de mayo a las 16:30 horas para hablar de ‘Contorna natural. Alimentación e saúde’. Por su parte, el jueves 21 de mayo a la misma hora será el turno de ‘Prevención de caídas nas persoas maiores’. Ya en el mes de junio se impartirá el día 4, este a las 16:00 horas, la sesión ‘Como entender os impostos’, y el día 11 a las 16:30 horas ‘Desinformación xeral’.

Todos estos seminarios serán impartidos por el profesorado de la Universidad de Vigo y las inscripciones ya están abiertas y se pueden formalizar en el departamento de Servizos Sociais Comunitarios del Concello.