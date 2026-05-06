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Catoira

La Plataforma por el Centro de Salud de Catoira recuperará sus protestas todos los miércoles

Los vecinos exigen también que se les informe sobre la ubicación de la ambulancia medicalizada para este verano

Fátima Pérez
06/05/2026 14:20
Nueva concentración en el Centro de Salud de Catoira
Nueva concentración en el Centro de Salud de Catoira
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Vecinos y vecinas de Catoira se concentraron esta mañana, un miércoles más, frente al centro médico para exigir que se sustituyan las vacaciones del personal sanitario y que se cubra la plaza de pediatría. La Plataforma por el Centro de Salud de Catoira cumplirá a finales de este mes un año de lucha y anuncia que a partir de junio las concentraciones, que desde marzo se celebraban el primer miércoles de cada mes, volverán a ser semanales. 

Catoira recogerá firmas para solucionar la falta de médicos y recuperar la ambulancia medicalizada

Más información

Exigen también información sobre la ubicación de la ambulancia medicalizada para este verano, ya que en 2025 esta se desplazó hasta Sanxenxo. Los vecinos aclaran que, si esto se repite, saldrán de nuevo a las calles y no descartan organizar una recogida de firmas. 

Por el momento, su próxima concentración está fijada para el próximo 3 de junio, de nuevo frente al centro médico. 

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