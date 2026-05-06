La Plataforma por el Centro de Salud de Catoira recuperará sus protestas todos los miércoles

Nueva concentración en el Centro de Salud de Catoira Cedida

Vecinos y vecinas de Catoira se concentraron esta mañana, un miércoles más, frente al centro médico para exigir que se sustituyan las vacaciones del personal sanitario y que se cubra la plaza de pediatría. La Plataforma por el Centro de Salud de Catoira cumplirá a finales de este mes un año de lucha y anuncia que a partir de junio las concentraciones, que desde marzo se celebraban el primer miércoles de cada mes, volverán a ser semanales.

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Exigen también información sobre la ubicación de la ambulancia medicalizada para este verano, ya que en 2025 esta se desplazó hasta Sanxenxo. Los vecinos aclaran que, si esto se repite, saldrán de nuevo a las calles y no descartan organizar una recogida de firmas.

Por el momento, su próxima concentración está fijada para el próximo 3 de junio, de nuevo frente al centro médico.