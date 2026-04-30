Un concierto de la Banda y una andaina comienzan a configurar las Letras Galegas en Catoira

Concello de Catoira D.A.

La Banda de Música de Catoira y la Asociación Cultural Ateneo Vikingo celebrarán el Día das Letras Galegas con un concierto a las 19:00 horas en el auditorio y una andaina que partirá de la plaza del Concello de Catoira a las 10:00 horas.

Con estas actividades, la villa vikinga comienza a configurar las celebraciones que conformarán el programa cultural del próximo 17 de mayo. Así, en lo que respecta al concierto el objetivo de la agrupación musical será rendir homenaje a Begoña Caamaño, figura a la que se le dedican este año las Letras Galegas, mientras que Ateneo Vikingo opta por una andaina para reunir a los y las vecinas en una jornada que fusiona ocio y cultura local.