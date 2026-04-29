Los socialistas lamentan que Catoira asumiera el pago de 8.200 euros por “neglixencias aministrativas"

El portavoz del PSOE en Catoira D.A.

El PSOE de Catoira manifiesta su preocupación por la gestión municipal durante el 2025, un período en el que, dicen, el Concello tuvo que asumir más de 8.200 euros en sanciones derivadas de negligencias administrativas que afectaron directamente a servicios esenciales y que, según la documentación oficial, llegaron a comprometer la seguridad sanitaria de la vecindad.

Los socialistas aseguran que las multas impuestas por Augas de Galicia y por la Consellería de Sanidad evidencian una falta de control y supervisión que no puede considerarse un hecho aislado, sino la consecuencia de una forma de gobernar que renuncia al mantenimiento básico de los servicios públicos.

A esta situación se suma un hecho que consideran especialmente grave: desde la llegada de Xoán Castaño a la Alcaldía no se han analizado las más de 40 fuentes públicas del municipio, por lo que la calidad del agua que utiliza la ciudadanía no está contrastada desde hace tres años.

Paralelamente, el Concello se vio obligado a invertir 130.000 euros en la puesta al día de la EDAR, tras recibir requerimientos de Augas advirtiendo que la instalación no estaba en condiciones.