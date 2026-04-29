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Catoira

Carlos Blanco destinará parte de los fondos de su espectáculo cómico a reconstruir un drakkar vikingo

Será con el 50% de lo recaudado en su actuación de ‘A Penúltima’ del próximo 10 de mayo en la villa vikinga

Fátima Pérez
29/04/2026 22:00
Carlos Blanco por las calles de Vilagarcía
Carlos Blanco por las calles de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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Carlos Blanco actuará el próximo domingo 10 de mayo en el auditorio de Catoira con su espectáculo ‘A Penúltima’, pero en esta ocasión lo hará con un propósito muy especial: el 50% de la recaudación de su actuación lo destinará a la Asociación Cultural Ateneo Vikingo de Catoira y a su proyecto para reconstruir un drakkar vikingo.

El cómico arousano señaló que con esta cita dará por terminada también la gira de primavera de ‘A Penúltima’ y quiere aprovechar la ocasión para “votarlle unha man” a esta entidad que trabaja en conservar una pieza única de la historia de Catoira. “Se vos apetece alí estaremos facendo o vikingo”, apuntaba Blanco.

Las entradas para el espectáculo, que comenzará a las 19:30 horas, tienen un coste de 20 euros y se podrán adquirir en distintos puntos de venta: El Galeón Vikingo, el Estanco Manteiga, Cartafol Catoira, el Bar Luís Catoira, el Bar O Carallo, AXA Oficina Seguros B.G.L. Gamauto en Caldas de Reis y Lamarka Publicidad en Vilagarcía de Arousa.

En ‘A Penúltima’ Carlos Blanco condensa en 70 minutos historias nuevas y viejas pero siempre con risas garantizadas.

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