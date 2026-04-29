Carlos Blanco destinará parte de los fondos de su espectáculo cómico a reconstruir un drakkar vikingo

Carlos Blanco por las calles de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Carlos Blanco actuará el próximo domingo 10 de mayo en el auditorio de Catoira con su espectáculo ‘A Penúltima’, pero en esta ocasión lo hará con un propósito muy especial: el 50% de la recaudación de su actuación lo destinará a la Asociación Cultural Ateneo Vikingo de Catoira y a su proyecto para reconstruir un drakkar vikingo.

El cómico arousano señaló que con esta cita dará por terminada también la gira de primavera de ‘A Penúltima’ y quiere aprovechar la ocasión para “votarlle unha man” a esta entidad que trabaja en conservar una pieza única de la historia de Catoira. “Se vos apetece alí estaremos facendo o vikingo”, apuntaba Blanco.

Las entradas para el espectáculo, que comenzará a las 19:30 horas, tienen un coste de 20 euros y se podrán adquirir en distintos puntos de venta: El Galeón Vikingo, el Estanco Manteiga, Cartafol Catoira, el Bar Luís Catoira, el Bar O Carallo, AXA Oficina Seguros B.G.L. Gamauto en Caldas de Reis y Lamarka Publicidad en Vilagarcía de Arousa.

En ‘A Penúltima’ Carlos Blanco condensa en 70 minutos historias nuevas y viejas pero siempre con risas garantizadas.