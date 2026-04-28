Catoira cuenta este domingo la historia del Don Víctor, maestro represaliado en la época franquista

La Escuela Municipal de Teatro de Catoira estrena ‘Don Víctor’ Cedida

La Escuela Municipal de Teatro de Catoira estrena ‘Don Víctor’ este domingo 3 de mayo a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal, una obra de teatro documental que narra la historia de Víctor Touriño López, maestro de la parroquia de Dimo durante el período de la República española y el posterior golpe de Estado en 1936.

Don Víctor fue un maestro que pretendía inculcar a su alumnado un pensamiento propio. Perteneciente al Sindicato Socialista de Maestros Nacionales, fue acusado de enemigo ideológico, motivo por el cual fue “depurado” de Catoira. Esta pieza pretende rescatar parte de la memoria histórica de la villa vikinga y hacer justicia a los maestros republicanos de la época franquista.