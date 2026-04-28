Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira 

Catoira cuenta este domingo la historia del Don Víctor, maestro represaliado en la época franquista

Será a través de una obra de teatro documental,  a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal

Fátima Pérez
28/04/2026 08:34
La Escuela Municipal de Teatro de Catoira estrena ‘Don Víctor’
La Escuela Municipal de Teatro de Catoira estrena ‘Don Víctor’
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

La Escuela Municipal de Teatro de Catoira estrena ‘Don Víctor’ este domingo 3 de mayo a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal, una obra de teatro documental que narra la historia de Víctor Touriño López, maestro de la parroquia de Dimo durante el período de la República española y el posterior golpe de Estado en 1936.

Don Víctor fue un maestro que pretendía inculcar a su alumnado un pensamiento propio. Perteneciente al Sindicato Socialista de Maestros Nacionales, fue acusado de enemigo ideológico, motivo por el cual fue “depurado” de Catoira. Esta pieza pretende rescatar parte de la memoria histórica de la villa vikinga y hacer justicia a los maestros republicanos de la época franquista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina