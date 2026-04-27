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Catoira

El Harpazul estrena este sábado su karaoke con opción de 'Just Dance' y premios con experiencias en el complejo

Esta iniciativa continúa reforzando la programación de ocio para el público vikingo y visitantes 

Fátima Pérez
27/04/2026 22:00
El Harpazul de Catoira
El Harpazul de Catoira
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El Harpazul de Catoira continúa reforzando su programación de ocio con una nueva propuesta pensada para sorprender al público. Así, este sábado 2 de mayo, a partir de las 21:30 horas, el complejo estrenará un nuevo formato de karaoke competitivo que incluirá también una fase inspirada en el universo de 'Just Dance' para incorporar también el baile al espectáculo.

Esta iniciativa busca reinventar el karaoke tradicional para transformarlo en un evento más dinámico, participativo y visual,  dando así respuesta a una demanda de los y las vecinas de la zona. La idea es que llegue para quedarse pero con un parón en la temporada estival ya que desde el Harpazul consideran que con la llegada  del buen tiempo las actividades en el interior no se prestan de la misma forma.

Otro de los aspectos que caracteriza este karaoke es el componente de competitividad ya que el o la ganadora de la noche, así como la persona que destaque en el 'Just Dance', recibirá de premio una experiencia para disfrutar en el complejo.

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El Harpazul incorpora a su oferta de ocio unas jornadas gastronómicas

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Esta novedad se suma a las jornadas gastronómicas que, recientemente, ha incorporado el espacio vikingo y que se celebran los sábados y los domingos de 13:00 a 15:30 horas.

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