Los populares de Catoira denuncian deficiencias en el paseo fluvial tras su reciente reforma

Tramo del paseo fluvial del río Catoira próximo al Muíño do Cura Cedida

El PP de Catoira denuncia deficiencias de seguridad en el paseo fluvial que se reparó hace solo 15 meses. Aseguran que amenaza con desplomarse en diversos puntos y alertan que ya se han producido caídas y lesiones de usuarios.

Los populares explicaron que en el entorno del club de piragüismo el paseo se tambalea y parece estar a punto de desplomarse, con el consiguiente riesgo para los peatones, algo que también sucede en otros puntos, por lo que reclaman actuaciones al ejecutivo de Xoán Castaño.

Además, lamentan que la malla anticaídas instalada en 2024 está siendo un “ fracaso”, ya que se deshace por el uso de los peatones y por los efectos de la humedad.

Finalmente, calificaron de “inaceptable” que las obras del ejecutivo nacionalista tiendan a empeorar las infraestructuras, ya que se gastan fondos públicos y, dicen, servicios pasan a ser más ineficientes.