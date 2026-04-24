El Parque Termal das Lombas podría estar listo a finales de mayo

Proyecto del Parque Termal de la Poza das Lombas Cedida

El Concello de Catoira comenzará la próxima semana las obras del Parque Termal de la Poza das Lombas y la previsión es poder finalizar los trabajos a finales del mes de mayo. A esto se comprometió la empresa encargada de la actuación, Construcciones Lemos, mientras que el gobierno local, por su parte, ya ha iniciado los trámites para declarar las aguas del manantial de uso lúdico.

El regidor, Xoán Castaño, aclara que a la oferta para realizar las obras, que contaban con un presupuesto de 100.000 euros -obtenidos a través de una subvención con Mar de Santiago- entre el proyecto y la ejecución, se presentaron dos empresas. Finalmente, la adjudicataria resultó ser Construcciones Lemos por mejorar tanto la oferta económica hasta los 79.000 euros como por reducir el plazo de ejecución propuesto inicialmente para finalizar así antes del verano.

Castaño explica que el proyecto surge del interés del gobierno local por aprovechar las aguas de la zona, con demostrados beneficios para la salud. Así, se encargó un estudio de viabilidad para analizar posibles métodos de explotación y, finalmente, se optó por crear la nueva área recreativa en un espacio público municipal próximo al campo de fútbol y situado a apenas 110 metros del manantial.

¿Qué tendrá el parque termal?

El nuevo parque termal incluirá un jardín terapéutico, un maniluvio y un pediluvio de aguas mineromedicinales en un espacio de unos 500 metros cuadrados abierto al público.

Los elementos principales serán una fuente —o maniluvio— con tres grifos de pulsador y espejo tradicional en la que se podrán mojar las manos y recoger agua, así como un pediluvio, es decir, una poza circular para poder meter los pies en el agua termal.

Además, para acompañar el espacio se creará un jardín terapéutico con una plantación de especies aromáticas (lavanda, santolina, tomillo, romero, salvia, menta…), que apoyarán y reforzarán la naturaleza de un espacio destinado a poner en valor el carácter medicinal de la propia burga das Lombas. El jardín se completará con un conjunto de árboles que protegerán del sol en los meses estivales, además de caracterizar el espacio, en el que también habrá bancos de granito para los visitantes.

Declaradas mineromedicinales

El Concello recuerda que las aguas del manantial das Lombas fueron declaradas como mineromedicinales por la Xunta de Galicia en 2013 y desde 2015 cuentan con la autorización para su aprovechamiento.