Catoira mejora el saneamiento con seis nuevas bombas en A Devesa, A Menda y Outeiriño
Catoira continúa con su plan de renovación y mejora de la red de saneamiento con la instalación de seis nuevas bombas sumergibles en los lugares de A Devesa, A Menda y Outeiriño para redirigir las aguas grises de las viviendas de la zona a la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Ante estas mejoras, el regidor hace también un llamamiento a la responsabilidad vecinal y solicita que no se tiren objetos indebidos al inodoro para evitar atascos y averías.
El alcalde, Xoán Castaño, explica que el gobierno local decidió utilizar parte de los fondos del Plan + Provincia para mejorar el saneamiento al considerarlo una prioridad máxima. En total, la inversión previstas asciende a más de 32.000 euros.
El regidor destaca que recientemente el Concello encargó la elaboración de una memoria de necesidades y detectó que había equipos que estaban agotando su vida útil y necesitaban ser sustituidos. Por ello, ahora las nuevas bombas darán respuesta a esta necesidad de reparación y permitirán un funcionamiento continuo y estable, mayor capacidad de evacuación e incluso un ahorro energético y económico.
Castaño recuerda que la inversión en esta mejora de las infraestructuras de la red de alcantarillado se suma a la realizada el pasado año en la EDAR, donde también se renovaron tres sistemas de bombeo y las lámparas de desinfección ultravioleta, lo que supuso un gasto de más de 26.400 euros.