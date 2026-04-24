Catoira mejora el saneamiento con seis nuevas bombas en A Devesa, A Menda y Outeiriño

Instalación de seis nuevas bombas sumergibles Cedida

Catoira continúa con su plan de renovación y mejora de la red de saneamiento con la instalación de seis nuevas bombas sumergibles en los lugares de A Devesa, A Menda y Outeiriño para redirigir las aguas grises de las viviendas de la zona a la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Ante estas mejoras, el regidor hace también un llamamiento a la responsabilidad vecinal y solicita que no se tiren objetos indebidos al inodoro para evitar atascos y averías.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que el gobierno local decidió utilizar parte de los fondos del Plan + Provincia para mejorar el saneamiento al considerarlo una prioridad máxima. En total, la inversión previstas asciende a más de 32.000 euros.

El regidor destaca que recientemente el Concello encargó la elaboración de una memoria de necesidades y detectó que había equipos que estaban agotando su vida útil y necesitaban ser sustituidos. Por ello, ahora las nuevas bombas darán respuesta a esta necesidad de reparación y permitirán un funcionamiento continuo y estable, mayor capacidad de evacuación e incluso un ahorro energético y económico.

Catoira renovará el material de la EDAR para garantizar su correcto funcionamiento Más información

Castaño recuerda que la inversión en esta mejora de las infraestructuras de la red de alcantarillado se suma a la realizada el pasado año en la EDAR, donde también se renovaron tres sistemas de bombeo y las lámparas de desinfección ultravioleta, lo que supuso un gasto de más de 26.400 euros.