Los socialistas de Catoira instan al alcalde a jubilarse para "aforrarlle cartos" al Concello

El portavoz del PSOE de Catoira D.A.

El grupo municipal socialista de Catoira traslada su preocupación por el estado en el que se encuentra el Concello bajo el mandato del alcalde, Xoán Castaño, y recuerda las irregularidades contables, los problemas de gestión y la situación económica “insostible” que caracteriza Catoira. Por todo ello, el PSOE considera que el alcalde debería renunciar al salario que percibe del Concello y acogerse a su jubilación profesional al haber cumplido 68 años.

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Según exponen los socialistas, el Concello arrastra desorden administrativo, falta de planificación y un deterioro progresivo de los servicios públicos. Además, subrayan que el gobierno local presenta problemas recurrentes de organización interna, acumulación de tareas pendientes y dificultades para avanzar en cuestiones estructurales como la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “unha demanda histórica da plantilla municipal”.

El PSdeG recuerda que otros regidores nacionalistas de la provincia ya han optado por la vía de la jubilación, permitiendo así una reorganización más eficiente de los recursos municipales.