Catoira aprobará una RPT para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales

El actual primer edil, Xoán Castaño Gonzalo Salgado

El Concello de Catoira contará este año, y por primera vez, con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento clave para modernizar la estructura municipal y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Tal y como apunta el gobierno local, hace cinco meses que se han abierto negociaciones con representantes sindicales para llegar a un acuerdo.

La previsión apunta a que se podrá formalizar el documento en este ejercicio suponiendo esto importantes mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del Concello como, por ejemplo, el beneficiarse de una promoción interna que hasta ahora no existía.

El alcalde, Xoán Castaño, lamentó que el anterior gobierno socialista nunca llegara a implementar esta herramienta "básica" para la organización interna. Considera que esta aprobación supondrá un antes y un después en la organización del Concelllo. "Nun municipio pequeno como Catoira, no que hai menos persoal e cada posto adoita asumir varias funcións é un documento moi relevante", aclara el regidor.

Aprobación en el Pleno

Hasta el momento, aclara, el gobierno local ha celebrado seis reuniones con los sindicatos para avanzar hacia un acuerdo final. Por ello la voluntad del gobierno vikingo es no llevar a Pleno la aprobación de esta RPT hasta tener el visto bueno de la representación sindical. "Queremos ir pouco a pouco e só levar o documento final a Pleno cando haxa plenas garantías de acordo e satisfacción por todas as partes", explica Castaño.