Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira 

Catoira aprobará una RPT para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales

Por el momento el documento se encuentra en fase de negociación con los representantes sindicales pero la intención es formalizarlo en este ejercicio

Fátima Pérez
22/04/2026 13:10
El actual primer edil, Xoán Castaño
El actual primer edil, Xoán Castaño
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Concello de Catoira contará este año, y por primera vez, con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento clave para modernizar la estructura municipal y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Tal y como apunta el gobierno local, hace cinco meses que se han abierto negociaciones con representantes sindicales para llegar a un acuerdo. 

La previsión apunta a que se podrá formalizar el documento en este ejercicio suponiendo esto importantes mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del Concello como, por ejemplo, el beneficiarse de una promoción interna que hasta ahora no existía. 

El alcalde, Xoán Castaño, lamentó que el anterior gobierno socialista nunca llegara a implementar esta herramienta "básica" para la organización interna. Considera que esta aprobación supondrá un antes y un después en la organización del Concelllo. "Nun municipio pequeno como Catoira, no que hai menos persoal e cada posto adoita asumir varias funcións é un documento moi relevante", aclara el regidor. 

Aprobación en el Pleno

Hasta el momento, aclara, el gobierno local ha celebrado seis reuniones con los sindicatos para avanzar hacia un acuerdo final. Por ello la voluntad del gobierno vikingo es no llevar a Pleno la aprobación de esta RPT hasta tener el visto bueno de la representación sindical. "Queremos ir pouco a pouco e só levar o documento final a Pleno cando haxa plenas garantías de acordo e satisfacción por todas as partes", explica Castaño. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina