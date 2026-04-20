Ibuprofeno Teatro sobre el VikingDrama: “Buscamos facer algo actual, aínda que a obra estea ambientada noutra época”

Desembarco vikingo en Catoira Mónica Ferreirós

El VikingDrama comienza a fraguarse bajo los mandos de Ibuprofeno Teatro. Aunque hasta el próximo 30 de abril no finalizará el plazo para inscribirse como voluntario para formar parte del espectáculo, la compañía ya ha celebrado una primera reunión con las personas anotadas y adelantan que los ensayos comenzarán el próximo mes de mayo. “É o primeiro ano que tomamos as riendas do VikingDrama e estamos nese momento de aprender como facer as dinámicas, coñecer á xente e a partir de maio pechar o texto orixinal que imos montar e comezar os ensaios”, cuenta uno de los directores de Ibuprofeno Teatro, Santiago Cortegoso.

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Él, junto a Marián Bañobre, se encargarán de trabajar en una dirección artística global desarrollando tanto los espacios como el vestuario. “Cada ano, polo que vemos, faise unha obra diferente entón claro a idea e incorporar novos persoaxes, pero hai sempre cousas en común. Buscamos facer algo persoal que resone na actualidade ainda que a obra esté ambientanda noutra época”, explica.

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Esta compañía, originaria de Caldas pero ahora con sede en Valga, lleva años manteniendo una buena relación con el Concello vikingo ya que suelen colaborar cediendo el auditorio para que la agrupación ensaye y posteriormente estos interpreten su obra también en Catoira. Por esto mismo fue el propio Concello el que le propuso a Ibuprofeno dirigir el VikingDrama que se interpretará durante la Romaría Vikinga de este verano, algo que aceptaron sin dudar y ahora preparan con mucha ilusión.