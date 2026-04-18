Catoira exige a la Diputación que avance en la reforma integral de la carretera que une Dimo y Coaxe

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, ha presentado un escrito ante la administración provincial Cedida

El Concello de Catoira solicita a la Diputación de Pontevedra que avance en la reforma integral de la carretera EP-8703 entre Dimo y Coaxe, tras haber entregado todos los terrenos necesarios para ejecutar la actuación.

El alcalde, Xoán Castaño, ha presentado un escrito y solicitado formalmente una reunión, bien con el presidente, Luís López, o con la diputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, para avanzar en la firma del convenio de colaboración que permita ejecutar las obras.

El gobierno local recuerda que esta vía presenta una grave situación de inseguridad vial, especialmente en tramos con mayor presencia de viviendas, e insiste en que la Diputación dispone de un proyecto redactado que contempla la urbanización de la carretera, la creación de zonas de convivencia y la ejecución de sendas peatonales en los puntos más habitados. Tras comunicar todo este proyecto a los y las vecinas de la zona, el Concello entregó a la administración provincial toda la documentación necesaria para poder ejecutar la actuación, por ello ahora piden respuesta y acción.

Cesión de las 24 parcelas afectadas

En concreto, se remitieron las fichas de las 24 parcelas afectadas, situadas a ambos márgenes de la vía, así como los compromisos de cesión firmados por las personas propietarias. Estas cesiones permitirán llevar a cabo las obras sin necesidad de iniciar un procedimiento de expropiación. Además, el gobierno local señala que también dispone de otros terrenos adicionales que podrían permitir ampliar incluso el ámbito de la actuación inicialmente prevista.

A través del escrito registrado, el Concello solicita el registro formal de las parcelas entregadas, la aprobación definitiva del proyecto o la inclusión de modificaciones si fuera necesario, así como el inicio de la tramitación del expediente para la firma del convenio y la posterior licitación de las obras en el menor plazo posible.

Asimismo, el Concello también demanda la incorporación de medidas complementarias para mejorar la seguridad vial en otros tramos de la carretera, como la ejecución de cunetas transitables.