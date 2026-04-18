Catoira se adhiere a la red Info Rías Baixas, un modelo de información turística coordinada

El presidente provincial | cedida

Catoira se suma a la red provincial Info Rías Baixas. Así lo anunció el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, aclarando que “nunca ata a data houbo tantas oficinas e puntos de información turística adheridos a esta rede”.

En total son 35 oficinas que permiten ofrecer una cobertura territorial coordinada y reforzar la atención de las personas visitantes. “É unha cifra que non é só un número é a demostración dun modelo que funciona, porque formar parte da rede Info Rías Baixas supón moito máis que unha adhesión formal”, explicaba López.

La Diputación está abierta a incorporar nuevas oficinas siempre que lo soliciten y cumplan una serie de características técnicas mínimas relacionadas con la infraestructura y los servicios que ofrecen.

La inclusión a esta red tiene numerosas ventajas para oficinas y puntos de información, como el acceso a herramientas tecnológicas destinadas a la gestión de la información y análisis de datos.

Además, formar parte de la red supone contar con una imagen y cultura corporativa común y apostar por un modelo de Destino Turístico Intelixente (DTI).