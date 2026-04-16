Estas son todas las actividades que ofrece Catoira para celebrar su Mes del Libro

Biblioteca Municipal de Catoira Cedida

El Concello de Catoira celebrará su Mes del Libro bajo el lema ‘Catoira é libre. Catoira é libro’ con la celebración de cuatro presentaciones de títulos, encuentros con autores, la escenificación de una pieza teatral y un concierto de la Banda de Música de Catoira con la Escuela Municipal de Teatro. Además, en esta edición el Concello entregará un libro a las personas que acudan a las presentaciones.

Las actividades comenzarán mañana, viernes 17 de abril, a las 20:00 horas con la presentación de ‘Terra de sacrificio’ y el coloquio posterior con Suso de Toro. La novela, que ensaya una nueva y polémica interpretación de la historia reciente de Galicia, consigue reunir a los personajes de Ramón Piñeiro y de Castelao con la intención de que afronten la verdad de lo que ocurrió cuando el joven Ramón Piñeiro no esperó a Castelao en París.

El domingo 19 a las 19:00 horas en el Auditorio tendrá lugar la obra de teatro ‘Os dous de sempre’, de Mofa e Befa, basada en el libro de Castelao. La entrada será gratuita hasta completar aforo, y está recomendada para mayores de 13 años.

La siguiente semana será el turno de la presentación de ‘Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila’ a las 20:00 horas en la Biblioteca y una posterior conversación con Antón Baamonde. Este título es un ensayo y una reflexión crítica sobre el momento histórico que atraviesa Galicia y las posibilidades que se abren en un contexto de transformación acelerada.

Concierto el sábado 25 de abril

Ya el sábado 25 a las 19:00 horas en el Auditorio se celebrará el habitual concierto del Día del Libro a cargo de la Banda de Música de Catoira, que estará acompañada por la Escuela Municipal de Teatro de Catoira.

Últimas presentaciones

Cerrará el mes de abril la presentación del libro “O imperialismo no século XXI” a las 20:00 horas en la Biblioteca con Duarte Correa, un libro que analiza el papel de la OTAN como instrumento de Estados Unidos para mantener su hegemonía en declive, la autonomía estratégica de la Unión Europea y el aumento del gasto militar, desvelando las verdaderas intenciones detrás de los discursos vigentes.

La última actividad llegará el viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en la Biblioteca con Manuel Gago y su libro ‘Ata que os mares sequen. Unha Escocia en clave galega’, un trabajo que se define como una poco convencional guía de viajes que reivindica la conexión histórica y cultural de los territorios celtas.