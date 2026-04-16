El multiusos de Catoira contará con una nueva sala de estudios y acogerá el ‘Comparte Saberes’

El Multiusos de Catoira Cedida

El Concello de Catoira habilitará en la sala Celso Emilio situada en el Multiusos una sala de estudio en horario de 10:00 a 14:00 horas, mientras que las instalaciones del Cemuma acogerán actividades del programa ‘Comparte Saberes’ destinadas a personas mayores entre las 10:00 y las 12:00 horas.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que el gobierno local tomó la decisión de habilitar una nueva sala de estudio sabiendo que, a pesar de que la biblioteca está abierta por las mañanas, son bastantes los y las vecinas que necesitan un espacio tranquilo. Así, como la sala Celso Emilio no tiene un uso específico por las mañanas, porque funciona como espacio polivalente por las tardes para charlas, reuniones y otras actividades formativas y culturales, se apostó por aprovechar las instalaciones municipales y abrirlas de forma gratuita.

Por otra parte, el Concello también va a abrir las instalaciones del Cemuma por las mañanas para las personas mayores que participan en el programa ‘Comparte Saberes’ que consiste en la recogida de conocimientos, vivencias y tradiciones de las personas mayores para después transmitirlas a la gente joven.

Según explica Castaño, la apertura del Multiusos por las mañanas para las personas mayores pretende ofrecer una alternativa activa para evitar la soledad y promover la convivencia. Castaña apunta que, aunque el Cemuma dista mucho de ser un centro de día, el hecho de que el Concello ofrezca actividades contribuye a facilitar la conciliación familiar al disponer de un espacio de referencia abierto.