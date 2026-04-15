Una obra del Adif en el viaducto del Ulla expropiará tres parcelas en Catoira y 19 en Rianxo

El viaducto sobre el río Ulla Gonzalo Salgado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) hace pública la información sobre la expropiación forzosa de tres parcelas en Catoira (1.656 metros cuadrados) y 19 en Rianxo (2.309 metros cuadrados) para ejecutar un proyecto del Adif que consiste en la construcción de carros de mantenimiento del viaducto sobre el río Ulla, escaleras y plataformas de acceso por el interior del tablero y un análisis y definición de un sistema de protección frente al viento.

Este proceso obliga por tanto a abrir un período de información pública con quince días hábiles para que las personas afectadas puedan aportar por escrito los datos oportunos y rectificar posibles errores.

Toda la documentación de expropiaciones del proyecto se podrá examinar en la oficina en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, la Subdelegación de A Coruña, en las casas consistoriales de Catoira y Rianxo, y en el Portal de Transparencia de Adif.