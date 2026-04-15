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Catoira

Una obra del Adif en el viaducto del Ulla expropiará tres parcelas en Catoira y 19 en Rianxo

Las personas afectadas tendrán 15 días para aportar por escrito los datos oportunos y rectificar posibles errores en el procedimiento

Fátima Pérez
15/04/2026 19:40
El viaducto sobre el río Ulla
Gonzalo Salgado
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El Boletín Oficial del Estado  (BOE) hace pública la información sobre la expropiación forzosa de tres parcelas en Catoira (1.656 metros cuadrados) y 19 en Rianxo (2.309 metros cuadrados) para ejecutar un proyecto del Adif que consiste en la construcción de carros de mantenimiento del viaducto sobre el río Ulla, escaleras y plataformas de acceso por el interior del tablero y un análisis y definición de un sistema de protección frente al viento.

Este proceso obliga por tanto a abrir un período de información pública con quince días hábiles para que las personas afectadas puedan aportar por escrito los datos oportunos y rectificar posibles errores.

Toda la documentación de expropiaciones del proyecto se podrá examinar en la oficina en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, la Subdelegación de A Coruña, en las casas consistoriales de Catoira y Rianxo, y en el Portal de Transparencia de Adif. 

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