Baiuca y Mondra se unen en 'Mazarocas', el nuevo himno de la música folktrónica

Nueva colaboración entre Baiuca y Mondra, dos grandes referentes de la nueva música gallega Cedida

El productor catoirense Baiuca y el artista Mondra han unido sus universos sonoros para dar vida a Mazarocas, un nuevo tema que se estrenó esta madrugada en todas las plataformas digitales. La colaboración entre dos de los grandes referentes de la nueva música gallega era solo cuestión de tiempo, y el resultado apunta ya a convertirse en uno de los lanzamientos más destacados del año.

Desde Catoira, Baiuca vuelve a reivindicar su conexión con la tradición y la electrónica con este tema que, a partir de la recuperación de una melodía tradicional, expande y retuerce los límites de la folktrónica. ‘Mazarocas’ lleva ese imaginario híbrido hacia una dimensión mutante, por momentos cercana a la cultura rave y, por otros, a una especie de foliada futurista.

“É unha canción que fala de celebrar os pobos que danzan, e da revolución que implica que todo un pobo cante e baile a súa propia música. Grazas ao legado de tantas mulleres, moitas prazas énchense hoxe en Galiza de xente cantando e bailando a nosa música tradicional”, explican los artistas.

El término ‘mazaroca’ hace referencia a una porción de lino que se planta, se recoge y se teje, “do mesmo xeito que a nosa música, que a herdamos, a abrazamos e hoxe cantámola para que sexa cantada no futuro”, cuentan.

El lanzamiento llega acompañado de un potente videoclip rodado en la Cidade da Cultura de Santiago, en el que participan cerca de cuarenta bailarines junto a los propios Baiuca y Mondra.