Catoira ofrece en Oeste un plan de limpieza de fincas para prevenir incendios

Las franjas de seguridad localizadas en la parroquia de Oeste Cedida

Los vecinos y las vecinas de Catoira podrán beneficiarse de que Seaga limpie las fincas situadas dentro de las franjas de seguridad localizadas en la parroquia de Oeste gracias a un convenio al que acaba de adherirse el Concello para prevenir el riesgo de incendios. Las personas interesadas en delegar la limpieza de sus terrenos en dichas franjas solo deben firmar un contrato y pagar 420 euros por hectárea para tener resuelto este servicio por un período de cuatro años.

El concejal Roberto Ferreira recuerda que el 31 de mayo finaliza el plazo para gestionar la biomasa forestal en el entorno de todos los núcleos de población y carreteras según las distancias requeridas en la normativa para prevenir los incendios forestales. Esta obligación implica que los y las propietarias de fincas en las franjas de seguridad donde haya árboles o maleza debe limpiarlas para que no supongan un riesgo durante la temporada de incendios.

El Concello vikingo ha publicado además información en la que explica todas estas obligaciones generales y también el convenio firmado con la Xunta y Seaga para ayudar a los propietarios de parcelas en la parroquia de Oeste a cumplir con las limpiezas y los plazos.

Reunión informativa el 24 de abril

Ferreira destaca que, para obtener información detallada sobre el servicio de limpieza ofrecido por Seaga en la zona de Oeste, habrá una reunión informativa el viernes 24 de abril a las 19:30 horas en el centro social de Oeste, en la que se explicarán todos los detalles y condiciones.

El Concello explica que Oeste ha sido señalada por la Xunta como una de las parroquias prioritarias en la provincia por su historial de incendios y la gran superficie quemada en los últimos años. Además, se ha tenido en cuenta la proximidad a las viviendas y la configuración del terreno, que facilita que el fuego se propague rápidamente hacia otras zonas.