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Catoira

Catoira reclama más días de pediatra en la concentración comarcal de SOS Sanidade

La plataforma también denuncia la espera de treinta días para hacerse una analítica en Vilagarcía

Olalla Bouza
13/04/2026 16:19
Concentración en Catoira
Concentración en Catoira
Aitana Vidal
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La Plataforma SOS Sanidade de O Salnés realizó, en esta ocasión, la concentración para reclamar una mejora de la Atención Primaria en Catoira. Una forma de reivindicar que la situación empeora en los municipios de menor tamaño. En el caso de la localidad vikinga, reclaman más días de pediatra, ya que solo acude los viernes.

El colectivo también denuncia la situación en otras zonas, como Vilagarcía. En el centro de salud de San Roque la cita para las analíticas puede llegar a retrasarse hasta treinta días y la espera también es larga para pedir atención telefónica para la renovación de recetas.

En este último caso, desde la dirección del área sanitaria reconocen el problema del retraso en los análisis de sangre, que llevan tiempo produciéndose y que, según explicó el gerente, José Flores, se agravó por las huelgas en marcha contra el Ministerio de Sanidad.

Además de en Catoira, y coincidiendo con el Día Mundial da Saúde (fue el domingo, pero la mayor parte lo pasaron al lunes), profesionales y vecinos se manifestaron tanto en Catoira como en O Grove. La protesta, convocada en toda Galicia por SOS Sanidade, explica en su manifiesto que "a poboación galega é unha das que ten que esperar máis para ser atendida nos centros de saúde".

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