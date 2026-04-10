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Catoira 

El PSOE de Catoira lamenta el deterioro del entorno en las Torres de Oeste

Los socialistas culpan al gobierno local por "abandonar" el principal reclamo turístico de la villa vikinga

Fátima Pérez
10/04/2026 16:00
Uno de los espacios deteriorados en Catoira
Uno de los espacios deteriorados en Catoira
Cedida
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El grupo municipal del PSOE de Catoira denuncia la "deixadez" del gobierno local y el deterioro de espacios municipales como las Torres de Oeste. 

Los socialistas aseguran que se trata de uno de los símbolos de Galicia y el principal reclamo turístico de Catoira, sin embargo, lamentan el estado del lugar. "Leña acumulada desde o ano pasado, maleza que invade todo, contedores tirados, un camiño intransitable e un aspecto xeral que semella máis o resultado dun abandono prolongado que dun descoido puntual”, apuntan. 

Por otra parte, reclaman también el mal estado del escenario de las representaciones teatrales y la capilla que, dicen, están cubiertos de vegetación. 

El portavoz socialista, Alberto García, vincula a toda esta situación de abandono el descenso de visitantes y recuerda que el museo lleva más de seis meses sin actividad. “Agora quen chega atopa todo pechado, sucio e descoidado; nin os petroglifos se poden ver porque están tapados”, denuncia García. 

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