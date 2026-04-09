La renovación de las Torres de Oeste avanza a “bo ritmo” pese a los retrasos por las lluvias

Una de las labores del proyecto pasa por crear un programa de realidad virtual Gonzalo Salgado

Las obras de rehabilitación de las Torres de Oeste en Catoira sufren también las consecuencias de los temporales con retrasos en algunos de los trabajos. El alcalde, Xoán Castaño, asegura que “o tema vai bastante avanzado” y que el calendario señala el próximo 20 de mayo como plazo final para ejecutar la totalidad de las obras.

“Como choveu tanto houbo momentos nos que non puidemos traballar”, apunta Castaño. Sin embargo, también aclara que hay muchas labores incluidas en el proyecto que no requieren de trabajos en el exterior como es el caso de la caseta de información turística que se instalará bajo el puente, donde se encuentra el acceso al paseo.

Otra de las labores en las que se avanza es el proyecto de realidad virtual con unas gafas que permitirán a los visitantes sumergirse en las incursiones vikinga. “Estamos traballando no que é o programa”, explica Castaño, quien adelanta que se plantea ahora colocar un panel informativo en las Torres para recordar que se respete el patrimonio tras la imprudencia que denunció hace unos días el Concello vikingo.