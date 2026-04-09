Diario de Arousa

Catoira 

El teatro del clásico de Castelao ‘Os dous de sempre’ llega a Catoira

Fátima Pérez
09/04/2026 06:02
La obra teatral ‘Os dous de sempre’, a cargo del dúo cómico Mofa & Befa
Cedida
El Auditorio Municipal de Catoira acoge este domingo, 19 de abril, la obra teatral ‘Os dous de sempre’, a cargo del dúo cómico Mofa & Befa, formado por Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, bajo la dirección de Quico Cadaval, una pieza que adapta uno de los grandes clásicos de la literatura gallega, dándole una nueva vida en el teatro a la obra de Castelao.

Será a las 19:00 horas y la entrada será totalmente gratuita hasta completar aforo, pero el Concello informa que la representación está pensada para un público mayor de 13 años.

Este espectáculo que se estrenó el pasado 17 de octubre en Rianxo ya ha pasado por las grandes ciudades de la autonomía, Ourense, Vigo, Lugo, A Coruña. 

