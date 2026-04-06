El Concello de Catoira pide respetar el patrimonio tras una imprudencia en las Torres de Oeste
El ejecutivo difundió una imagen de una persona sobre la estructura y advirtió del riesgo de dañar esta construcción histórica así como de la seguridad ciudadana
El Concello de Catoira pide que se respete el patrimonio local tras difundir la imagen de una persona subida a las Torres de Oeste, poniendo en riesgo tanto la integridad de esta construcción histórica como su propia seguridad.
“Subir a monumentos protexidos, como é o conxunto arqueolóxico das Torres de Oeste, pode provocar danos irreparables e poñer en risco a túa seguridade”, señala el Concello, que insistió en que estas estructuras son frágiles y forman parte “da nosa historia, que debemos conservar entre todas e todos”.
Las Torres de Oeste se encuentran además en proceso de rehabilitación gracias a un proyecto tramitado por la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia con un presupuesto de 420.450,80 euros para restaurar este espacio emblemático.