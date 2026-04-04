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Catoira

Movilizados los servicios de emergencias por una colisión entre dos turismo en el centro de Catoira

El accidente se produjo esta mañana en la PO-548, a la altura del centro de salud

Fátima Pérez
04/04/2026 13:17
Una ambulancia del 061 trasladó al ciclista herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza | Ch.R.
Una ambulancia del 061
Chechu Río
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Una colisión por alcance entre dos turismos movilizó esta mañana a los servicios de emergencias en la PO-548, entre los kilómetros 9 y 10, a la altura del centro de salud de Catoira, en torno a las 12:30 horas.

Fue un particular quien alertó al 112, indicando que había una persona herida, aunque no había nadie atrapado y los vehículos tampoco obstaculizaban la carretera. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Catoira y de la Guardia Civil, mientras que los Bomberos de Vilagarcía también fueron informados de lo sucedido.

Cuando los operarios llegaron al lugar, comprobaron que los implicados en el accidente presentaban únicamente molestias cervicales por el impacto. 

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