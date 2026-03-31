La compañía Ibuprofeno Teatro asumirá la dirección del VikingDrama
La compañía Ibuprofeno Teatro se encargará de la dirección, guión y producción del VikingDrama de la Romaría Vikinga. Así lo anunció el concejal de Cultura Raúl Gómez, quien destacó que el alumnado de la Escola Municipal de Teatro y los vecinos seguirán siendo los protagonistas del elenco.
Gómez explicó que hasta ahora la dirección de la Escola Municipal de Teatro era quien se encargaba de todo lo relativo a la obra, pero esto suponía una gran carga de trabajo. Esto, sumado a que la directora de la escuela cesará pronto su actividad, motivó al gobierno local a tomar la decisión de retirar de las bases la cobertura de la vacante y hacer que el teatro de la Vikinga dependa de una compañía profesional. El Concello se puso en contacto con diferentes compañías gallegas hasta seleccionar a y Ibuprofeno Teatro.
“O ‘VikingDrama’ ten unha entidade tan grande que era necesario diferenciar as tarefas e non obrigar á directora da Escola a centrarse nunha peza que condicionaba toda a programación. Ademais, entendemos que a profesionalización supón un novo chanzo na calidade”, apuntaó Gómez, que recordó que en años anteriores el teatro sumó muchas mejoras importantes como eliminar el ‘playback’ y apostar por voz en directo.