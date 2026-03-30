Medio Ambiente elimina un vertido de aguas residuales urbanas en la parroquia de Dimo

Aguas residuales en Arousa Cedida

La Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, eliminó un vertido de aguas residuales en la parroquia de Dimo, en Catoira.

Fue el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) quien detectó el episodio en unas labores rutinarias de inspección. La incidencia consistía en un vertido de aguas residuales urbanas sin ningún tipo de depuración previa, por distintas roturas en un pozo de la red de saneamiento municipal, que acababa desembocando en el río Catoira.

Una inspección posterior el personal comprobó que el gobierno local ejecutó trabajos para sellar el pozo, enmendando así el punto de vertido y poniendo fin a los aportes irregulares de aguas residuales al dominio público hidráulico.