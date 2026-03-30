Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Medio Ambiente elimina un vertido de aguas residuales urbanas en la parroquia de Dimo

Fátima Pérez
30/03/2026 17:30
Aguas residuales en Arousa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, eliminó un vertido de aguas residuales en la parroquia de Dimo, en Catoira.

Fue el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) quien detectó el episodio en unas labores rutinarias de inspección. La incidencia consistía en un vertido de aguas residuales urbanas sin ningún tipo de depuración previa, por distintas roturas en un pozo de la red de saneamiento municipal, que acababa desembocando en el río Catoira.

Una inspección posterior el personal comprobó que el gobierno local ejecutó trabajos para sellar el pozo, enmendando así el punto de vertido y poniendo fin a los aportes irregulares de aguas residuales al dominio público hidráulico. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina