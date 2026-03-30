Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira abre el plazo de inscripciones para su Vikingdrama

Fátima Pérez
30/03/2026 18:45
El Vikingdrama de Catoira
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Catoira abre el plazo para inscribirse en la obra de teatro que protagoniza la Romaría Vikinga de este verano en las Torres de Oeste, el Vikingdrama 2026.

El Concello adelanta que podrán realizar inscripciones todas las personas a partir de los 5 años, y que tendrán preferencia aquellas empadronadas en el municipio. Los formularios, para menores y adultos, ya están disponibles en la sede electrónica del Concello. El plazo de la inscripción, que será totalmente gratuita, estará abierto hasta el próximo viernes 30 de abril.

Al igual que en anteriores ocasiones, para desvelar más detalles sobre este Vikingdrama 2026, el Concello convoca una reunión para el próximo jueves 16 de abril a las 20:30 horas en la Sala Celso Emilio Ferreiro. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina