Catoira abre el plazo de inscripciones para su Vikingdrama

El Vikingdrama de Catoira Cedida

Catoira abre el plazo para inscribirse en la obra de teatro que protagoniza la Romaría Vikinga de este verano en las Torres de Oeste, el Vikingdrama 2026.

El Concello adelanta que podrán realizar inscripciones todas las personas a partir de los 5 años, y que tendrán preferencia aquellas empadronadas en el municipio. Los formularios, para menores y adultos, ya están disponibles en la sede electrónica del Concello. El plazo de la inscripción, que será totalmente gratuita, estará abierto hasta el próximo viernes 30 de abril.

Al igual que en anteriores ocasiones, para desvelar más detalles sobre este Vikingdrama 2026, el Concello convoca una reunión para el próximo jueves 16 de abril a las 20:30 horas en la Sala Celso Emilio Ferreiro.