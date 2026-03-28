Fallece una mujer en la piscina de su vivienda en Abalo

Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a la víctima al hospital comarcal Chechu Río

Fallece en la parroquia de Abalo, en Catoira, una mujer de avanzada edad tras ahogarse en la piscina de su casa. Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a los servicios de emergencias esta misma mañana, pero cuando llegaron al lugar se encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en la piscina.

Al lugar de desplazaron la Guardia Civil, Protección Civil de Catoira, y el equipo de Emergencias Sanitarias 061. Se desconocen por el momento las causas de la muerte.