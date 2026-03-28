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Catoira 

Fallece una mujer en la piscina de su vivienda en Abalo

Los vecinos alertaron a los servicios de emergencias, pero cuando llegaron al lugar no pudieron hacer nada 

Fátima Pérez
28/03/2026 12:32
Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a la víctima al hospital comarcal
Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a la víctima al hospital comarcal
Chechu Río
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Fallece en la parroquia de Abalo, en Catoira, una mujer de avanzada edad tras ahogarse en la piscina de su casa. Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a los servicios de emergencias esta misma mañana, pero cuando llegaron al lugar se encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en la piscina. 

Al lugar de desplazaron la Guardia Civil, Protección Civil de Catoira, y el equipo de Emergencias Sanitarias 061. Se desconocen por el momento las causas de la muerte. 

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