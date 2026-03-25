Catoira mantendrá activo el plan Madruga esta Semana Santa para habituales y nuevas familias

Programa de conciliación de verano en Arousa D.A.

El Concello de Catoira mantendrá activo el programa concilia durante esta Semana Santa para la comodidad de las familias vikingas. El servicio abrirá los días 30, 31, 1 y 6 de abril y estará disponible tanto para quienes lo utilizan habitualmente como para nuevas personas usuarias que solo lo necesiten de forma puntual estas vacaciones.

Como ya es habitual, el gobierno local decidió ampliar el servicio que se presta normalmente en los días lectivos del curso escolar y mantiene abierta la inscripción para que los niños y niñas puedan acudir también al Madruga y contar con atención de personal especializado, además de disfrutar de juegos y actividades lúdico-didácticas los días 30 y 31 de marzo, y 1 y 6 de abril en horario de nueve de la mañana a una de la tarde en las instalaciones del CPI Progreso.

Para aquellas familias que quieran utilizar el plan Madruga por primera vez y de forma puntual durante estas vacaciones podrán adquirir un bono en el departamento de Servicios Sociales y también utilizar los cupones diarios que necesiten.