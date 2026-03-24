Catoira resucita su pasado vikingo gracias a la inteligencia artificial

Primer adelanto del documental ‘Catoira: Guardianes del Ulla’ Cedida

La inteligencia artificial da vida a ‘Catoira: Guardianes del Ulla’, un proyecto audiovisual que relata una de las historias más relevantes de Catoira: la defensa del río Ulla y de la ría de Arousa frente a las incursiones vikingas entre los siglos IX y XI. Esta propuesta innovadora de Abella Producciones busca combinar rigor histórico e inteligencia artificial para divulgar la historia de las Torres de Catoira y la defensa de Galicia frente a las incursiones vikingas.

El proyecto contará con un lanzamiento progresivo desde el pasado 23 de marzo, con la difusión de cinco piezas cortas, y el estreno del documental completo el próximo 1 de abril. La primera pieza ya está disponible desde ayer en redes sociales bajo el título ‘El Farum Brigantium y la primera batalla’.

Este proyecto nació gracias a Marcos Mosquera, diseñador especializado en animación digital, que utilizó la inteligencia artificial y 'motion graphics' para recrear batallas históricas y escenarios perdidos que el vídeo convencional no podría alcanzar.

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Bajo la dirección de André de Oliveira y Juan de Castro, la producción fusiona el rigor historiográfico con la vanguardia tecnológica. Además, en la pieza participan también como narradores el arqueólogo Diego Piay Augusto, creador de trabajos como ‘La huella romana en Catoira: de la arqueología a la historia’, y Malisa C. Isorna, vecina de la villa vikinga.

Respaldo de la Diputación

Este trabajo forma parte de una iniciativa más amplia orientada a la puesta en valor del patrimonio histórico de Galicia a través de narrativas audiovisuales contemporáneas. Por todo ello ha contado con la financiación de la Diputación de Pontevedra y el apoyo del Concello de Catoira.