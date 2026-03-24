Catoira obtiene los fondos para ejecutar el último tramo del Camiño Real hasta Vilagarcía

Último tramo del Camiño Real hasta Vilagarcía Cedida

La Diputación de Pontevedra confirma la subvención y concede vía libre a Catoira para completar una de las actuación más ambiciosas del gobierno vikingo: la construcción de la senda peatonal que conecte el centro de la villa con el núcleo de Vilagarcía a través del Camiño Real. Estos fondos del Plan Extra darán cobertura al último tramo del itinerario, entre el mirador de Abalo y el concello de Vilagarcía, unas obras que ascienden a unos 600.000 euros.

En cuanto al resto de tramos, el gobierno local ya había obtenido financiación para actuar, de hecho esas obras están ya en proceso de licitación y pendientes de adjudicar.

El alcalde, Xoán Castaño, se siente muy satisfecho de poder sacar adelante este proyecto “estratéxico” que recuperará un espacio público degradado, promoverá la movilidad sostenible y pondrá en valor el patrimonio cultural del municipio. Además, esta senda facilitará el paso por la villa vikinga del Camiño do Litoral, la ruta de senderismo que quiere promover la Xunta de Galicia por toda la costa gallega.

Aunque inicialmente el proyecto se planteó hasta Pedras Miúdas, gracias a fondos de Mar de Santiago se pudo ampliar hasta el mirador de Abalo y ahora se llevará también hasta el mismo concello de Vilagarcía.