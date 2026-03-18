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Catoira 

Catoira incorpora en abril nuevo personal municipal para tareas de mantenimiento y limpieza

Lo hace en el marco de un plan de ayudas de la Diputación para activar el empleo 

Fátima Pérez
18/03/2026 07:00
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Operarios municipales trabajando en la villa vikinga
Cedida
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Catoira incorporará el próximo mes de abril a seis personas trabajadoras a la Brigada Municipal de Obras y Servicios para iniciar limpiezas en carreteras y caminos y mantenimiento de equipamientos.

Se trata además de la primera fase de contratación en el marco de la Línea 3 de activación del empleo 2025 del Plan +Provincia de la Diputación para el que Catoira disponga de un equipo de seis operarios generales y un albañil. Posteriormente, en la segunda fase, incorporará a una persona conductora y a una técnica auxiliar de museo para el Cacto.

El alcalde, Xoán Castaño, asegura que el Concello ya tiene aprobada la subvención provincial y realizada la selección de personal, por lo que estos estarán en activo desde el 1 de abril por un plazo de siete meses, trabajando 32,5 horas a la semana por 1.157 euros brutos. El albañil estará nueve meses con la misma carga laboral y un sueldo de 1.190 euros brutos.

La intención es poner al día la limpieza y el mantenimiento de las calles del centro de la villa y de las parroquias, así como de todos los equipamientos municipales, especialmente los parques infantiles. 

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