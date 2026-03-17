El Harpazul incorpora a su oferta de ocio unas jornadas gastronómicas

El Restaurante Río Vello, donde se desarrollarán las jornadas gastronómicas Cedida

El Harpazul de Catoira continúa trabajando en mejorar su oferta de ocio con la incorporación de unas jornadas gastronómicas que se celebrarán todos los domingos en el Restaurante Río Vello con temáticas distintas para cada mes del año y anticipa una fecha para inaugurar su playa de interior, uno de sus proyectos más ambiciosos.

Serán entre las 13:00 y las 15:30 horas y arrancarán el próximo domingo 5 de abril. Este primer mes la experiencia dará comienzo con las jornadas de brasa en las que se ofrecerá todo tipo de carnes premium y pescados de alta calidad elaborados en la brasa del complejo.

En cuanto a la capacidad del restaurante, cuenta con 120 plazas para comensales, por ello desde el Harpazul recomiendan reservar con antelación para poder asistir sin problema a la actividad.

Su obra de ampliación

Este macrocomplejo hotelero está trabajando además en la ampliación de sus instalaciones, una obra de gran envergadura que contempla no solo el entorno de las habitaciones, sino también la instalación de la primera playa de interior, sin duda una de las propuestas que más interés está generando.

Aunque la previsión inicial era poder inaugurar todo el complejo renovado a finales de 2025, las obras sufrieron algunos retrasos y por ello ahora barajan nuevas fechas.

En cuanto al módulo de habitaciones, un total de 27 con jacuzzi, terraza, camas King size y más, abrirá sus puertas entre finales de mayo y la primera semana de junio.

Por su parte, para la playa artificial habrá que esperar un poco más, pero estará lista antes de que arranque la temporada de verano. Esta contará con varias zonas de agua a distintas profundidades, para todas las edades, pensadas para niños y adultos. También habrá toboganes y vegetación natural. La zona quedará cubierta y estará climatizada, con una temperatura del agua constante en torno a los 30 grados.

Financiación de la Xunta

Esta obra de ampliación cuenta además con el apoyo económico de la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica. En total reciben 90.000 euros para ejecutar los trabajos.