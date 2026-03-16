Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira recibe 22.000 euros provinciales para acondicionar los vestuarios de As Lombas

El Concello estaba a la espera de estos fondos para licitar los trabajos que ascienden a los 37.000 euros

Fátima Pérez
16/03/2026 20:00
Campo Municipal de Fútbol de As Lombas
Campo Municipal de Fútbol de As Lombas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Diputación de Pontevedra  aprueba una concesión de más de 22.000 euros para que el Concello de Catoira acondicione los vestuarios del campo de fútbol municipal de As Lombas. Esta ayuda se enmarca en el tercer Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotado de 8 millones de euros.

Catoira ya anunció hace unos meses que reformaría íntegramente los vestuarios en una nueva actuación que se suma a las obras realizadas en el último año en este mismo espacio

Aunque el proyecto ya estaba redactado con un presupuesto que supera los 37.000 euros el gobierno local estaba pendiente de la aprobación de este plan de obra y de la concesión de la subvención. Ahora con los fondos provinciales podrán proceder a licitar los trabajos.

Trabajos a realizar

Las obras contemplan la mejora de los accesos, de las condiciones térmicas y de salubridad así como la renovación de pavimentos, el pintado de interiores, la renovación de puertas interiores y de ventanas, la substitución de inodoros y la renovación de la instalación de fontanería. Además, con estos recursos de la Diputación el Concello también comprará nuevo equipamiento deportivo como balones de fútbol oficiales de la RFGF.

Campo Municipal de Fútbol de As Lombas

Catoira continuará acondicionando el campo de As Lombas con una nueva reforma en sus vestuarios

Más información

Con esta nueva concesión Catoira suma ya 95.500 euros de fondos provinciales destinados a la mejora de sus instalaciones deportivas, ya que más allá de estos trabajos en As Lombas, Catoira está ejecutando también mejoras en el pabellón municipal y en las instalaciones del Club de Piragüismo As Torres.

Campo de fútbol de Romai

Por su parte, en Portas también se están ejecutando, gracias a este Plan Extraordinario de Infraestruturas, mejoras en los vestuarios del campo de fútbol de Romai, una actuación de ampliación que está dotada con casi 93.000 euros. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina