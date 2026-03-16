Catoira recibe 22.000 euros provinciales para acondicionar los vestuarios de As Lombas

Campo Municipal de Fútbol de As Lombas Cedida

La Diputación de Pontevedra aprueba una concesión de más de 22.000 euros para que el Concello de Catoira acondicione los vestuarios del campo de fútbol municipal de As Lombas. Esta ayuda se enmarca en el tercer Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotado de 8 millones de euros.

Catoira ya anunció hace unos meses que reformaría íntegramente los vestuarios en una nueva actuación que se suma a las obras realizadas en el último año en este mismo espacio

Aunque el proyecto ya estaba redactado con un presupuesto que supera los 37.000 euros el gobierno local estaba pendiente de la aprobación de este plan de obra y de la concesión de la subvención. Ahora con los fondos provinciales podrán proceder a licitar los trabajos.

Trabajos a realizar

Las obras contemplan la mejora de los accesos, de las condiciones térmicas y de salubridad así como la renovación de pavimentos, el pintado de interiores, la renovación de puertas interiores y de ventanas, la substitución de inodoros y la renovación de la instalación de fontanería. Además, con estos recursos de la Diputación el Concello también comprará nuevo equipamiento deportivo como balones de fútbol oficiales de la RFGF.

Catoira continuará acondicionando el campo de As Lombas con una nueva reforma en sus vestuarios Más información

Con esta nueva concesión Catoira suma ya 95.500 euros de fondos provinciales destinados a la mejora de sus instalaciones deportivas, ya que más allá de estos trabajos en As Lombas, Catoira está ejecutando también mejoras en el pabellón municipal y en las instalaciones del Club de Piragüismo As Torres.

Campo de fútbol de Romai

Por su parte, en Portas también se están ejecutando, gracias a este Plan Extraordinario de Infraestruturas, mejoras en los vestuarios del campo de fútbol de Romai, una actuación de ampliación que está dotada con casi 93.000 euros.