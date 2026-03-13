Catoira será la protagonista de un nuevo episodio del programa de Jesús Calleja ‘Volando voy’

Jesús Calleja grabando este pasado verano en O Grove Gonzalo Salgado

Catoira será la protagonista de un nuevo episodio de ‘Volando voy’ el popular programa de televisión presentado por el aventurero y presentador español Jesús Calleja.

Ya el pasado mes de enero el Concello adelantó que Catoira se postulaba para protagonizar un capítulo de un programa de la televisión nacional, algo que suponía “un grande impacto e repercusión para o concello”.

El alcalde, Xoán Castaño, aseguró en su día que el contacto con la productora televisiva estaba previsto desde hacía un tiempo y que finalmente pudo celebrarse gracias a la feria de turismo en Madrid (Fitur), pero quiso mantenerse al margen y no adelantar detalles sobre el programa.

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Ahora, fuentes cercanas han confirmado que la productora Zanskar Producciones ya estaría trabajando para grabar próximamente en la villa vikinga, de hecho el mismo Castaño aseguró que la empresa responsable estaba solicitando al Concello información de personas que pudieran compartir algunas historias sobre el pasado y la historia de Catoira y sobre el desembarco. La idea es que el programa se emita precisamente antes de la celebración de la Romaría Vikinga de Catoira que tiene lugar a principios del mes de agosto.

Una misión con los vecinos

El programa, que ya lleva emitidas cuatro temporadas con gran acogida por parte del público, busca en cada episodio llevar a cabo una misión junto a toda la gente que Calleja se encuentra en su camino con el fin de hacer algo bueno por la comunidad.

Además, algunos de los personajes locales tienen la oportunidad de descubrir junto al presentador su paisaje por primera vez desde el aire.

Otros programas en Arousa

No es la primera vez que ‘Volando voy’ escoge la comarca de Arousa como destino para sus grabaciones, de hecho la más reciente fue el pasado verano en O Grove. Allí el equipo emitió un episodio en el que la misión era la renovación integral del Centro Social de la Tercera Edad.

Jesús Calleja graba en O Grove un episodio de su programa ‘Volando Voy’ Más información

También en 2017 pasó por la Ría de Arousa en un capítulo en el que visitó distintos puntos de la comarca como A Illa o Ribeira para conocer todo lo relacionado con el mejillón. En esa ocasión Calleja contó con figuras como el actor Álex González, como invitado especial en el programa, y con el ribeirense y excantante de Heredeiros, Javi Maneiro.

Aunque aún no se conocen más detalles por el momento de cuál será la misión de Calleja en la villa vikinga, el Concello sí tiene claro que esta será una muy buena oportunidad para dar a conocer a Catoira, su cultura, historia y su Vikinga.