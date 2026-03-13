Castaño asegura que “en breves días” se reactivará la licitación del Camiño Real

Pedras Miudas, uno de los lugares por el que pasará el sendero Gonzalo Salgado

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, asegura que en los próximos días se reactivará la licitación para contratar los trabajos del Camiño Real que conectará el centro urbano con el mirador de Abalo después de que el PSOE asegurara que “faltaban informes sectoriais” por presentar motivando así la paralización de la licitación de obras.

Castaño explica que al contar el proyecto, no solo con financiación provincial, sino también de los Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), la administración local debía publicar la documentación en la plataforma Minerva para el análisis de riesgo de conflicto de interés. “Non foi un fallo, senon que dende Madrid pedíannos que pasáramos os pregos por esta plataforma”, señala. Ahora aclara que ya todo está solucionado y que en unos días estará todo publicado y se podrá avanzar en la adjudicación de la obra.

El regidor recuerda también que este proyecto es “un mérito de este goberno, porque conseguimos realizar unha obra de case un millón de euros sen ter que facer case ninguna achega municipal”, explica.

Por su parte, también lamenta la postura del grupo municipal del PSOE, al considerar que se oponen a todas las propuestas del gobierno local incluida la realización de obras “estretáxicas”, como esta del sendero del Camiño Real hasta Abalo.

Precisamente esta senda formará parte del camino del litoral en la que ya está trabajando la Xunta de Galicia para unir toda la costa autonómica. En total, sumando toda la financiación que logró la administración local el proyecto asciende a un presupuesto de 969.000 euros.