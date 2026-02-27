La Plataforma del Centro Médico vikingo se reunirá el 4 de marzo para evaluar la falta de pediatra

La Plataforma pola Defensa do Centro Médico de Catoira en una protesta Cedida

La Plataforma pola Defensa do Centro Médico de Catoira continúa reclamando una sanidad pública y de calidad y para ello se reunirá el próximo miércoles 4 de marzo a las 18:00 horas en la Alameda vikinga para exigir que se cubra la plaza de pediatra que sigue vacía.

Los miembros de la plataforma llevan más de nueve meses reuniéndose cada miércoles ante el centro de salud reclamando mejoras en sanidad ante la falta de médicos con diferentes representaciones, algunas de ellas con tono teatral. El objetivo, buscar mayor alcance e impacto en sus protestas.

Ahora, aunque sus concentraciones continuarán, quieren dar un par más con esta nueva acción reivindicativa para dejar claro que “se quitan o servizo de pediatra tamén quitan unha enfermera, o cal o noso Centro de Saúde está en perigo de desmantelamento”, apuntan.

La convocatoria pretende ser también una cita informativa para que vecinos y vecinas de Catoira conozcan de primera mano el estado de este servicio -la pediatría- en el municipio y poner sobre la mesa sus necesidades.