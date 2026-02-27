Catoira cortará el paseo en el Muíño do Cura desde el miércoles para iniciar las obras en el tramo

Paseo fluvial en el Muíño do Cura Cedida

Catoira cortará el paso del paseo fluvial en el Muíño do Cura desde este miércoles para iniciar las obras de sustitución de un tramo de más de 50 metros de pasarela. El Concello solicitó a Costas el pasado mes de noviembre una solución urgente en la zona tras la caída de un árbol que elevó el riesgo de inundaciones. El organismo estatal dio respuesta poco después y confirmó que aprobaría estos trabajos para evitar la erosión del paseo por el agua.

Catoira logra que Costas renueve el paseo fluvial del Muíño do Cura ante el riesgo de hundirse Más información

La caída del árbol en el cauce del río Catoira había provocado un tapón que modificó la dirección del agua, erosionando los terrenos de la ribera y dejando los pilotes de la estructura prácticamente en el aire. Costas, tras la petición del alcalde vikingo, propuso entonces trasladar un tramo de la estructura, desde el puente del AVE hacia la costa.

Tres semanas de trabajos

Las obras previstas, valoradas en más de 45.000 euros y financiadas íntegramente por Costas, incluyen la retirada del árbol del río, el desmontaje de la pasarela existente y la construcción de un nuevo tramo de paseo hacia el interior, de modo que será ligeramente más largo, garantizando su estabilidad a medio plazo aunque la erosión continúe aumentando.

El alcalde, Xoán Castaño, asegura que el paseo fluvial deberá permanecer cerrado durante unas tres semanas, que será el tiempo que duren los trabajos si la climatología lo permite. Además, explica que la intención del gobierno local es aprovechar las tablas que ahora se retiren en ese tramo y que estén en buen estado para hacer reparaciones en otras localizaciones del paseo cuando sea necesario.