Telefónica pagará 63.500 euros al Concello por mantener su caseta en la rúa da Estación

La caseta de Telefónica en la rúa da Estación número 16 Cedida

El Concello de Catoira cierra un acuerdo con Telefónica para que la empresa de telecomunicaciones pague a la administración local un total de 63.500 euros por el alquiler -durante cinco años- del terreno en el que está instalada la caseta, en la rúa da Estación número 16.

El acuerdo se remonta al pasado mes de junio, cuando el mismo Concello informó que mantenía abierta una negociación con Telefónica para trasladar la caseta a otro lugar al querer humanizar el entorno del Paseo das Lombas. Sin embargo, la dificultad de mover esta instalación, que alberga los equipos que dan servicio a todo el municipio vikingo, el gobierno local optó por sacar una rentabilidad económica.

Concesión desde el 74

La caseta se instaló allí en el año 1974 por una concesión del Concello sin que la compañía asumiera pago alguno. Cuando finalizó esta concesión el gobierno inició conversaciones y presentó cinco propuestas para mover la caseta ante el deseo de humanizar el entorno. Todas las propuestas fueron descartadas y ahora el acuerdo al que se llegó es el de pagar por el espacio por un periodo de cinco años que puede ser prorrogable otro lustro (hasta 2035), con las mismas condiciones pero una revalorización del 2%.

“Fronte ao desleixo de García -anterior alcalde socialista-, que dilapidou e comprometeu os recursos do concello de maneira alegre, xa que o de Correos sáenos a deber, nós negociamos e percibiremos de Telefónica uns fondos que van dar para moitas actuacións beneficiosas para as veciñas e veciños”, aseguró Roberto Ferreira, concejal delegado titular del área de Rural, Transparencia y Participación Vecinal.