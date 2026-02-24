El Concello inicia las obras en el centro social de Oeste y anuncia que el siguiente será el local de Dimo

El Concello presenta el inicio de las obras de acondicionamiento del centro social Oeste Cedida

El Concello vikingo inicia las obras de reforma del centro social de la parroquia de Oeste y el alcalde, Xoán Castaño, adelanta que, tan pronto se terminen los trabajos de rehabilitación del edificio, se comenzará otras obras similares en el local vecinal de Dimo, ambos espacios muy utilizados por la vecindad.

Así, se realizarán trabajos de impermeabilización, fontanería, pintura y climatización para permitir un uso más cómodo.

“Actuar nos centos sociais é unha aposta clara por aumentar a calidade de vida da nosa veciñanza. Estas melloras son cousas pequenas, pero supoñen un grande salto na comodidade e funcionalidade dos espazos. Son cartos ben investidos”, insiste Castaño.

El presupuesto de ambas actuaciones asciende a casi 80.000 euros, que serán financiados con fondos del Plan + Provincia 2025 de la Diputación.