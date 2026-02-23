Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

El Concello de Catoira licita por más de 87.000 euros su futuro parque termal de As Lombas

Se prevé que el proyecto, financiado con el PSTD Mar de Santiago, sea una realidad esta primavera

Fátima Pérez
23/02/2026 21:02
El parque termal se ubicará en la actual área de juego de fútbol 5
El parque termal se ubicará en la actual área de juego de fútbol 5
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Catoira saca a licitación su proyecto para explotar las aguas termales de As Lombas con un presupuesto de 87.689 euros.

Se trata de una propuesta que cuenta con el apoyo económico del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino -PSTD- Mar de Santiago. En total el municipio vikingo contó con 100.000 euros de financiación para la redacción del proyecto y, ahora, su posterior puesta en marcha.

Se trata de una superficie de unos 500 metros cuadrados en los que se sacará rendimiento a estas aguas que se encuentran en el interior de un espacio deportivo, sin buena accesibilidad. El primer paso, por lo tanto, fue la contratación de un estudio de viabilidad para buscar la ubicación del nuevo espacio termal que será finalmente la actual área de juego de fútbol 5.

Imagen del futuro proyecto termal que se prevé llevar a cabo en el municipio vikingo

Catoira apuesta por el termalismo y llevará a Fitur su futuro parque de As Lombas

Más información

Durante los trabajos se creará una canalización desde el lugar de nacimiento de las aguas termales con un línea soterrada que cruce la calle hasta el punto escogido para ubicar el parque termal.

Allí, en el espacio, se instalará una fuente para mojar las manos y recoger agua, y un pediluvio para poder mojar los pies.

Ofertas hasta el 6 de marzo

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el próximo 6 de marzo y el plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses, tal y como establece el contrato, por lo que se prevé que este parque termal sea una realidad esta primavera.

Tal y como aseguró el actual alcalde, Xoán Castaño, el Concello cuenta desde 2015 con autorización para aprovechar estas aguas declaradas mineromedicinales en el año 2013.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina