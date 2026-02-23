El Concello de Catoira licita por más de 87.000 euros su futuro parque termal de As Lombas

El parque termal se ubicará en la actual área de juego de fútbol 5 Cedida

Catoira saca a licitación su proyecto para explotar las aguas termales de As Lombas con un presupuesto de 87.689 euros.

Se trata de una propuesta que cuenta con el apoyo económico del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino -PSTD- Mar de Santiago. En total el municipio vikingo contó con 100.000 euros de financiación para la redacción del proyecto y, ahora, su posterior puesta en marcha.

Se trata de una superficie de unos 500 metros cuadrados en los que se sacará rendimiento a estas aguas que se encuentran en el interior de un espacio deportivo, sin buena accesibilidad. El primer paso, por lo tanto, fue la contratación de un estudio de viabilidad para buscar la ubicación del nuevo espacio termal que será finalmente la actual área de juego de fútbol 5.

Durante los trabajos se creará una canalización desde el lugar de nacimiento de las aguas termales con un línea soterrada que cruce la calle hasta el punto escogido para ubicar el parque termal.

Allí, en el espacio, se instalará una fuente para mojar las manos y recoger agua, y un pediluvio para poder mojar los pies.

Ofertas hasta el 6 de marzo

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el próximo 6 de marzo y el plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses, tal y como establece el contrato, por lo que se prevé que este parque termal sea una realidad esta primavera.

Tal y como aseguró el actual alcalde, Xoán Castaño, el Concello cuenta desde 2015 con autorización para aprovechar estas aguas declaradas mineromedicinales en el año 2013.