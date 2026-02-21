Los populares de Catoira acusan al alcalde de “chegar moi tarde” para ejecutar las aceras de Dimo

La portavoz del PP, Estefanía Frieiro, acompañada de los concejales populares de Catoira Mónica Ferreirós

El grupo municipal del PP de Catoira acusa al alcalde, Xoán Castaño, de perder “31 meses do presente mandato” con el proyecto de las aceras de Dimo. De esta manera, los populares lamentan que, actualmente, el gobierno local “nin sequera” consiguó todos los terrenos, lo que es un trámite imprescindible para llevar a cabo la construcción por parte de la Diputación.

La portavoz popular, Estefanía Freiro, cree que los supuestos movimientos del regidor para ejecutar estas obras “chegan moi tarde” para que se puedan convertir en una realidad en este mandato.

La concejala del PP lamentó la “ineficiencia” del regidor por tardar casi tres años en comenzar a conseguir los terrenos necesarios para construir estas aceras. “Se o alcalde se tomara en serio este proxecto e as necesidades dos veciños de Dimo comezaría a traballar hai moito tempo, non agora, que botou a correr dando a sensación de que pretende simplemente vender fume e buscar rédito electoral antes que conseguir a execución desta obra”, señaló la edila.

Así, Frieiro cree que serán necesarias las expropiaciones para el proyecto, por lo que no comenzará “como mínimo, ata o ano 2027”.