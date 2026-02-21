Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Los populares de Catoira acusan al alcalde de “chegar moi tarde” para ejecutar las aceras de Dimo

C. Hierro
21/02/2026 20:47
La portavoz del PP, Estefanía Frieiro, acompañada de los concejales populares de Catoira
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo municipal del PP de Catoira acusa al alcalde, Xoán Castaño, de perder “31 meses do presente mandato” con el proyecto de las aceras de Dimo. De esta manera, los populares lamentan que, actualmente, el gobierno local “nin sequera” consiguó todos los terrenos, lo que es un trámite imprescindible para llevar a cabo la construcción por parte de la Diputación.

La portavoz popular, Estefanía Freiro, cree que los supuestos movimientos del regidor para ejecutar estas obras “chegan moi tarde” para que se puedan convertir en una realidad en este mandato.

La concejala del PP lamentó la “ineficiencia” del regidor por tardar casi tres años en comenzar a conseguir los terrenos necesarios para construir estas aceras. “Se o alcalde se tomara en serio este proxecto e as necesidades dos veciños de Dimo comezaría a traballar hai moito tempo, non agora, que botou a correr dando a sensación de que pretende simplemente vender fume e buscar rédito electoral antes que conseguir a execución desta obra”, señaló la edila.

Así, Frieiro cree que serán necesarias las expropiaciones para el proyecto, por lo que no comenzará “como mínimo, ata o ano 2027”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina