Diario de Arousa

Catoira

Diputados del PP se suman a las denuncias por el parón de los trenes en Catoira y Cesures

Fátima Pérez
20/02/2026 08:02
Estación de tren de Catoira
Estación de tren de Catoira
Gonzalo Salgado
Tras presentar el BNG una iniciativa urgente en las Cortes del Estado para exigir al Gobierno que reponga el servicio de tren que une Catoira, Pontecesures y Padrón, ahora son los diputados populares Juan Bayón, Pedro Puy, e Irene Garrido los que se suman a las denuncias.

Aseguran que desde ADIF y RENFE no se dio ninguna explicación ni plazos para su reapertura. Además, son conscientes de que la paralización de la circulación está generando malestar entre los vecinos que utilizan este servicio a diario. Por todo ello, exigen explicaciones al Ministerio de Transportes.

La estación “desatendida”

Además, los diputados pontevedreses lamentan el mal estado de la estación de Catoira que desde hace años está “completamente desatendida por parte do Goberno”. Según datos de Renfe, en el 2023 esta estación registró cerca de 67.000 viajeros, “uns datos que esixen un trato digno”. Sin embargo, insisten en que hace años que este espacio no cuenta con personal y no existen sistemas de compra de billetes ‘in situ’, ni pantallas con información en tempo real,  algo que “non ocorre noutras estacións”, sentencian.

